Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor

AA - Aydın Arık - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Kentte serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu.

Aileleriyle parka gelen çocuklar havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklardan O.K, serinlemek için arkadaşlarıyla yüzmeye geldiğini anlattı.

M.K da havaların ısınmaya başlamasıyla Anzele Parkı'na gelip, zamanlarını burada geçirdiklerini söyledi.

AA / Aydın Arık - Kültür Sanat

Diyarbakır Sur Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title