Üye Girişi
Haberler

Sıcak Hava Balonu Pilotu Türkiye Turizmine Hizmet Veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

62 yaşındaki Bilge Ezel, 37 yıldır balon pilotluğu yaparak Türkiye turizmine hizmet veriyor. Ezel, Kapadokya'dan Şanlıurfa'ya kadar farklı turizm merkezlerinde yüzlerce uçuş gerçekleştiriyor ve sektördeki birçok kişinin geçimini sağlıyor. Ayrıca, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de de sıcak hava balonu turlarını başlatmıştır.

Sıcak hava balonu pilotu 62 yaşındaki Bilge Ezel, 37 yıldır balon pilotluğu yaparak Türkiye turizmine hizmet veriyor.

İlk uçuşunu Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 4 Ağustos 1987'de gerçekleştiren Ezel, 37 yıldır peribacaları ve farklı turizm merkezlerinin semalarında süzülüyor.

Gökyüzünden kopamayan Ezel, sıcak hava balonuyla turistleri de gökyüzüyle buluşturuyor.

Kapadokya'dan Şanlıurfa'ya, Bursa'dan Denizli'ye kadar ülkenin farklı kentlerinde yüzlerce uçuş gerçekleştiren Ezel, sektörden de onlarca kişinin evine ekmek götürmesine vesile oluyor.

Ezel ve ekibi, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de de sıcak hava balonu turlarını başlattı.

"6 yaşından beri havacılığın içindeyim"

Sahibi olduğu sıcak hava balonu firmasında pilotluğa devam eden Bilge Ezel, AA muhabirine, çocukluktan itibaren Türk Hava Kurumunda havacılığın içinde yetiştiğini söyledi.

Ezel, 1987 yılında Kapadokya'da balon turizmini başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Balon pilotu olduğumda 24 yaşındaydım. Tüm Türkiye'yi gezdik. Türkiye'deki bütün turizm değerleri olan yerlerde uçuşlar yaptık. En sonunda da Kapadokya'ya karar kıldık. O zaman Kapadokya'da da balon turizmini başlatmış olduk. 6 yaşından beri havacılığın içindeyim. Paraşütçülükten başlayıp atlayışlar yaptım. Ondan sonra model uçak ve Türkiye'ye özel bir firmanın ilk getirdiği balonla balon pilotluğuna başladık."

"Şanlıurfa'da da pilot yetiştireceğiz"

İnsanları gökyüzüyle buluşturmanın kedisine mutluluk verdiğini dile getiren Ezel, "Göklere aşık, gökyüzü sevdalısı birisi olarak insanları gökyüzüyle buluşturmak, bir değer katmak ayrı bir mutluluk benim için. Birçok pilot, paraşütçü öğrencimiz var. Dolayısıyla o ayrı bir mutluluk ve umut veriyor. Şanlıurfa'da da pilotlar yetiştireceğiz. Bugüne kadar paraşütçüsünden balon pilotluğuna kadar birçok yetiştirdiğimiz öğrenci oldu." dedi.

Ülke turizmine hizmet etmeye çalıştığını anlatan Ezel, şunları kaydetti:

"Kapadokya'da olduğu gibi şu anda Şanlıurfa'da da yine bir ilki başararak burayı bir balon merkezi durumuna getirmeyi hedefliyoruz. Kapadokya'ya bir değer kattık. Her şeyden önemlisi dünyada bir numaralı balon uçuş merkezi Türkiye'yi yıllardır tanıttık. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyorum."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Göbeklitepe Kapadokya Türkiye Turizm Pilot

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Düğümü onlar çözecek! Peki kim bu adliyeye sevk edilen 22 şüpheli?

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar
'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim? Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024? 2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Dini günler takvimi!
title