Shanghai Uluslararası Film Festivali Başladı

Çin'in doğusundaki Shanghai metropolünde düzenlenen 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali (SIFF), Altın Kadeh Ödülleri için kısa listeye giren 53 eserle başladı. Festival boyunca yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 450 film gösterilecek.

SHANGHAİ, 10 Haziran (Xinhua) -- 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali (SIFF), bu yılki Altın Kadeh Ödülleri için kısa listeye giren 53 eserle Cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai metropolünde başladı.

Organizatörlere göre, dokuz günlük etkinlik boyunca Shanghai'daki 41 sinemada 53 dünya prömiyeri, 41 uluslararası prömiyer, 80 Asya prömiyeri ve 76 Çin prömiyeri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 450 film gösterilecek.

25. SIFF Altın Kadeh Ödülleri beş yarışma bölümünden oluşuyor: uzun metrajlı filmler, Asyalı yeni yetenekler, belgeseller, animasyon filmler ve kısa filmler.

Film festivali sırasında Kuşak ve Yol film haftası da dahil olmak üzere bir dizi etkinlik düzenlenecek.

1993'te kurulan SIFF, Shanghai'ın uluslararası bir kültür merkezi olma çabalarıyla yönlendirilen rekabetçi bir küresel etkinlik. Çin'in gelişen film pazarı sayesinde festivale yönelik uluslararası ilgi artıyor.

Film veri platformları Maoyan ve Beacon'a göre, Çin'in 2023 gişe hasılatı Mayıs ayı başlarında 20 milyar yuana (yaklaşık 2,8 milyar ABD doları) ulaştı. Gişe hasılatı geçen yıl bu seviyeye daha geç ulaşmıştı.