Üye Girişi
Haberi Paylaş
Shanghai Tarih Müzesi ve Rusya Devlet Tarih Müzesi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Shanghai Tarih Müzesi ve Rusya Devlet Tarih Müzesi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Kültür Sanat Haberleri

Shanghai Tarih Müzesi ve Rusya Devlet Tarih Müzesi arasında dostane işbirliğine ilişkin bir mutabakat imzalandı. Personel eğitimi, sergi düzenleme, dijital kaynakların paylaşılması ve kültürel mirası koruma alanlarında etkileşim ve işbirliği noktasında mutabakata varıldı.

Çin ve Rus Müzeleri Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandıShanghai Tarih Müzesi Başkanı Zhou Qunhua (solda), Moskova'da Rusya Devlet Tarih Müzesi Müdürü Alexei Levykin ile el sıkışıyor, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

MOSKOVA, 8 Haziran (Xinhua) -- Shanghai Tarih Müzesi ve Rusya Devlet Tarih Müzesi arasında dostane işbirliğine ilişkin bir mutabakat imzalandı.

Shanghai Tarih Müzesi Başkanı Zhou Qunhua ve Rusya Devlet Tarih Müzesi Müdürü Alexei Levykin, Çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen törenle mutabakat belgesini imzaladı.

Personel eğitimi, sergi düzenleme, dijital kaynakların paylaşılması ve kültürel mirası koruma alanlarında etkileşim ve işbirliği noktasında mutabakata varıldı.

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Shanghai Moskova Rusya Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title