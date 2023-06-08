Shanghai Tarih Müzesi ve Rusya Devlet Tarih Müzesi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Shanghai Tarih Müzesi ve Rusya Devlet Tarih Müzesi arasında dostane işbirliğine ilişkin bir mutabakat imzalandı. Personel eğitimi, sergi düzenleme, dijital kaynakların paylaşılması ve kültürel mirası koruma alanlarında etkileşim ve işbirliği noktasında mutabakata varıldı.