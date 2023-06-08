Shanghai Tarih Müzesi ve Rusya Devlet Tarih Müzesi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı
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Shanghai Tarih Müzesi ve Rusya Devlet Tarih Müzesi arasında dostane işbirliğine ilişkin bir mutabakat imzalandı. Personel eğitimi, sergi düzenleme, dijital kaynakların paylaşılması ve kültürel mirası koruma alanlarında etkileşim ve işbirliği noktasında mutabakata varıldı.
MOSKOVA, 8 Haziran (Xinhua) -- Shanghai Tarih Müzesi ve Rusya Devlet Tarih Müzesi arasında dostane işbirliğine ilişkin bir mutabakat imzalandı.
Shanghai Tarih Müzesi Başkanı Zhou Qunhua ve Rusya Devlet Tarih Müzesi Müdürü Alexei Levykin, Çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen törenle mutabakat belgesini imzaladı.
Personel eğitimi, sergi düzenleme, dijital kaynakların paylaşılması ve kültürel mirası koruma alanlarında etkileşim ve işbirliği noktasında mutabakata varıldı.