Sezen Aksu'nun Ünlü Konuklarıyla Keyifli Akşam

Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısında düzenlediği yemekte, ünlü sanatçı dostlarıyla bir araya geldiği ve yeni projeler hakkında sohbet ettikleri görüldü. Minik serçe Kut ve Ertem'in paylaştığı fotoğraf ise büyük beğeni topladı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre "minik serçe" lakaplı Sezen Aksu'nun ünlü konukları sanatçıyı yalnız bırakmadılar.

Kanlıca'daki yalısında yemekte ağırladığı sanatçı dostlarıyla hem müzik keyfi yaşadılar hem de yeni projeler için sohbet etme imkanı buldular. Minik serçe Kut ve Ertem "Bu Akşamdan" notuyla paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.