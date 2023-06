Seyyid Nesimi Divanı Konseri İstanbul'da düzenlenecek

"Seyyid Nesimi Divanı Konseri", 8 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

"Men Bu Cihana Sığmazam" başlıklı konserde, projenin sanat yönetmeni Nevcivan Özel'in, Seyyid Nesimi'nin gazel, tuyuğ ve tercii bendlerinden bestelediği eserlerin dünya prömiyeri yapılacak.

Sunuculuğunu Nevcan Su Özel'in üstleneceği konserde, eserleri Nuriye Hüseynova ile tar sanatçısı Nevcivan Özel seslendirecek, şiirleri ise Milad Salmani yorumlayacak.

"Seyyid Nesimi'nin üç dilde divanı var"

Nevcivan Özel projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyasının ulu ozanlarının eserlerinin icra edildiği bir konser serisi yaptıklarını söyledi.

Önceki sene CRR'de "Fuzuli'den Gazeller" konseriyle başlayan serinin Nesimi konseri ile devam ettiğine işaret eden Özel, "Eski değerlerimizin tekrar gün yüzüne çıkması, özellikle edebiyat dünyasında büyük eserler vermiş kadim şairlerimizin tekrar ortaya çıkması ve duyulması önemli. Seyyid İmadeddin Nesimi bir divan şairidir ancak halk diliyle ve Türkçe yazmaktadır. Arapça ve Farsçaya da son derece hakimdir. Üç dilde de divanı vardır. Özellikle aruz vezniyle yazan bir şair." dedi.

Projenin sanat yönetmeni Özel, Fuzuli gibi Seyyid Nesimi'nin de aruz vezniyle Türkçe şiirler yazdığını belirterek, "Kendisi ayrıca ehlibeyttendir, ehlibeyt aşığıdır. Onunla ilgili çok şiirleri, gazelleri var. Allah bana bu zatın şiirlerinden eserler bestelemeyi nasip etti. Daha doğrusu bir lütufta bulundu bize ve besteleri yapmak nasip oldu." diye konuştu.

Solistlere orkestra eşlik edecek

Azerbaycan'ın Bakü şehrinden gelecek solist Nuriye Hüseynova'nın Türk dünyasında "Muğanni" olarak bilinen yani "muğam" okuyan bir isim olduğunu vurgulayan Özel, "Kendisi ayrıca bunun üstadı ve hocasıdır. İlk konserimizde de beraberdik, şimdi de beraberiz. Bununla beraber 10 kişilik bir orkestramız var." ifadelerini kullandı.

Nevcivan Özel, konserde orkestrayı yöneteceğini ayrıca 2 eser seslendireceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konsere mutlaka gelsinler çünkü bu tür konsept projeler her an, her ay, her hafta ya da altı ayda bir olan şeyler değil. Bunların gerçekleştirilmesi çok zahmetli. Popüler bir iş yapmadığımız için gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü belki bir daha böyle bir konser olmayabilir. Bu hem bizim için ve hem de dinleyicilerimiz için bir fırsat olacak."

Sanatçı, 2024'te de "ulu ozan" temalı üçüncü konseri planladıklarını dile getirdi.

Konserde sanatçılara kemençede ?Nevbahar Özel, garmonda Nejat Özgür, kanunda ?Volkan Kılıç, kemançada ?Engin Demirtaş, balabanda ?Gürkan Çakmak, piyanoda ?Parvin Aslanov ve nağarada ?Ferhat Uzunbaş eşlik edecek.