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Şeyh Şüceaddin Camisi'nin Restorasyonuna Başlandı

Şeyh Şüceaddin Camisi'nin Restorasyonuna Başlandı
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Edirne'de tarihi Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları başladı. Kazı çalışmalarıyla yapının toprak altındaki bölümleri gün yüzüne çıkarılacak ve yarım kalan minaresinin tamamlanması hedefleniyor. Vali Yunus Sezer, caminin ve yanındaki tekkenin 6 ay içinde ihya edileceğini açıkladı.

Edirne'de günümüze sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyonuna başlandı.

Restorasyon ekipleri, Tunca Nehri yakınında bulunan yapının toprak altında kalan bölümlerinin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması yürütüyor.

Vali Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şeyh Şüceaddin'in Anadolu alperenlerinden önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Şeyh Şüceaddin adına yaptırılan eserin ihya edilip yaşatılmasının Edirne'ye yakışacağını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Cami ve tekke 1751 yılındaki büyük depremde yıkılmış ve yarım bir minare var. Eski tarihi kayıtlara ve 1800'lü yıllardaki fotoğraflara baktığımızda o yarım minare aynı şekilde duruyor. Yaklaşık 300 yıldır yarım kalmış mahzun bir minare. Kazı çalışmaları başladı. Camiyi ve yanındaki tekkeyi ihya etmek için ihale yapıldı. Çalışmaları 6 ay içinde bitireceğiz. O yarım minareyi inşallah tamamlamış olacağız."

Şeyh Şüceaddin Camisi

Tunca Nehri seddesinin kenarında yer alan yapı, 2. Murad'ın emriyle bir mescit ve zaviye olarak yapılmış, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülmüştür.

Cami, 1751 yılındaki depremde büyük zarar görmüş günümüze sadece yarım kalan minaresi ulaşabilmiştir.

Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi de caminin mihrap tarafındaki kerpiç duvar önünde bulunmaktadır.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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