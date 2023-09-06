Şeyh Edebali Türbesi'nde mehteran eşliğinde şifalı pilav ikramı

BİLECİK - Bilecik'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesindea Şeyh Edebali Türbesi'nde bir takım programlar düzenlendi.

Kutlamaklar ilk olarak Cumhuriyet Meydanındaki Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı, Bilecik Şehitliğinde devam etti. Burada program protokol üyeleri şehit mezarlıklarına çiçek sunmasıyla son buldu.

Ardından öğle namazına müteakip Orhan Gazi Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif'in ardından bir konuşma yapan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "101 yıl önce bugün, şehrimiz Yunan işgalinden kurtularak Anadolu'nun dört bir yanında yakılan bağımsızlık ve kurtuluş meşalesini bu topraklarda da kahramanca taşımıştır. Kurtuluş günlerimiz asla unutmamamız ve her zaman hatırlamamız gereken önemli günlerdir. Bilecik halkı, hiçbir zaman dik duruşundan vazgeçmemiş, bağımsızlık ve kurtuluş için Anadolu'nun kahraman halkıyla birlikte ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında kenetlenmiştir. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Büyük Zaferle sonuçlandığında geri çekildiği yerleri yakıp yıkarak Anadolu'yu terk eden Yunan Ordusu, 9 Eylül'de hayalleriyle birlikte Ege Denizine sonsuza kadar dökülmüştür. Yakılıp yıkılan Bilecik, çalışkan ve vefakar halkının üstün gayretleriyle bugün önemli bir sanayi ve üniversite şehri haline dönüşmüştür. Her geçen gün ülkemizin gücüne güç katan bir şehir haline gelmeye de devam etmektedir. Böyle bir mücadeleye ev sahipliği yapan bu topraklara hizmet etmek, kalıcı eserler bırakabilmekse bizler için en büyük onur ve gururdur. Eşsiz şehrimiz Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını coşkuyla kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını kaybeden asker ve sivil tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından mehter konseri verildi. Mehter Takımının büyük bir beğeniyle takip edildiği kutlama programı; Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve il protokolü tarafından vatandaşlara pilav, ayran ve üzüm ikramıyla sona erdi.