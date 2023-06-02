Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Seydişehir KOMEK'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Seydişehir KOMEK'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi Seydişehir'de açıldı. Sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

KOMEK binasındaki sergi açılışına, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve Seydişehir KOMEK Müdürü Şerife Ertürk ve protokol üyeleri katıldı.

İki gün açık kalacak sergide, dönem boyunca kursiyerler tarafından yapılan eserler sergilenecek.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Kültür Sanat

Seydişehir Hisarcık Konya Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title