Seydişehir KOMEK'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi Seydişehir'de açıldı. Sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.
KOMEK binasındaki sergi açılışına, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve Seydişehir KOMEK Müdürü Şerife Ertürk ve protokol üyeleri katıldı.
İki gün açık kalacak sergide, dönem boyunca kursiyerler tarafından yapılan eserler sergilenecek.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Kültür Sanat