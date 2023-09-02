Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dongdaemun Design Plaza'da düzenlenen 'Seul Işığı 2023 Sonbahar' adlı ışık gösterisi başladı. Gösteri, 10 Eylül'e kadar devam edecek ve 'dijital doğa' temasıyla büyüleyici bir deneyim sunacak.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dongdaemun Design Plaza'da düzenlenen "Seul Işığı 2023 Sonbahar" adlı ışık gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

SEUL, 2 Eylül (Xinhua) -- "Dijital doğa" teması altında organize edilen, büyüleyici "Seul Işığı 2023 Sonbahar" adlı ışık gösterisi Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dongdaemun Design Plaza'da başladı. Perşembe günü başlayan gösteri 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Mega boyutlardaki tablo gibi medya vitrini LED teknolojisi ve projektörler kullanarak sayısız izleyiciyi ışık, video ve müzikten oluşan büyülü bir dünyaya girmeye davet etti.

2019'dan bu yana yıllık olarak düzenlenen ışık gösterisi bu yıl ilk kez hem sonbahar hem de kış mevsimlerinde gerçekleştiriliyor. Dijital sanat öncüsü Miguel Chevalier ile sanatçı ve çevre aktivisti Dan Acher'in muhteşem eserleri bu yılki etkinliğin en önemli unsurları olacak.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dongdaemun Design Plaza'da düzenlenen "Seul Işığı 2023 Sonbahar" adlı ışık gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dongdaemun Design Plaza'da düzenlenen "Seul Işığı 2023 Sonbahar" adlı ışık gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dongdaemun Design Plaza'da düzenlenen "Seul Işığı 2023 Sonbahar" adlı ışık gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dongdaemun Design Plaza'da düzenlenen "Seul Işığı 2023 Sonbahar" adlı ışık gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dongdaemun Design Plaza'da düzenlenen "Seul Işığı 2023 Sonbahar" adlı ışık gösterisinin tadını çıkaran insanlar, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)