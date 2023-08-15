Sertab Erener ve Emre Kula ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda buluşuyor
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Sertab Erener ile gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula, 28 Ağustos'ta ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserde, Erener'in son albümü 'Ben Yaşarım' başta olmak üzere sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvar sunulacak.
Sertab Erener ile gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula müzikseverlerle buluşacak.
Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan Erener ile Kula, 28 Ağustos'ta ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda aynı sahneyi paylaşacak.
Konserde, Erener'in son albümü "Ben Yaşarım" başta olmak üzere sevilen şarkılarından hazırlanan bir repertuvar müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat