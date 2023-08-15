Sertab Erener ve Emre Kula ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda buluşuyor

Sertab Erener ile gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula, 28 Ağustos'ta ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserde, Erener'in son albümü 'Ben Yaşarım' başta olmak üzere sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvar sunulacak.