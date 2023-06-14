Serkan Bayer ve Can Atilla'dan Sanatseverlere Yeni Bir Deneyim

Resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer, besteci Can Atilla ile birlikte bir sergiye hazırlanıyor. Sergi, KKTC'de açılacak ve sanat, müzik ve bilimin bir araya geldiği bir deneyim sunacak.

Resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer, besteci Can Atilla ile ses, görüntü ve ışığı bir araya getirecek bir sergiye hazırlanıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bayer, serginin 20 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açılacağını belirterek, "Her bir eserim için, Can Atilla tarafından ayrı birer dakikalık ses ve beste tasarlanacak. Küratörümüz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Cumali Sabah'ın bilimsel bakış açısıyla bilim, resim ve müzik tarihte ilk kez bu denli buluşacak ve ortaya bileşik sanat çıkacak." ifadesini kullandı.

Bayer, sergi öncesi KKTC'yi ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüklerini kaydederek, açılacak sergiyle KKTC'nin global sanat yolculuğuna katkı sunacak olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu aktardı.