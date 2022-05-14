Sera Gölü'nde turizm hareketliliği başladı - Haberler

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yeşil vadinin içindeki Sera Gölü, sezonun ilk yerli ve yabancı turistlerini ağırlamaya başladı.

İlçedeki Sera Deresi Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan göl, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi.

Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafedeki göl, ulaşım kolaylığının yanı sıra eşsiz manzarası ve oluşum hikayesiyle de dikkati çekiyor. Sera Gölü, ziyaretçilere tabiatla iç içe vakit geçirme, gölde deniz bisikleti ile gezinti ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

Gölün bulunduğu bölge, önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.

"Buralar doğa olarak çok güzel"

Arkadaşları ile tatil için Trabzon'u tercih eden Zaza Shashikadze, AA muhabirine, küçük bir grupla Gürcistan'dan geldiklerini söyledi.

Sera Gölü'nü çok beğendiklerini vurgulayan Shashikadze, "Buralar doğa olarak çok güzel. Bugün buraları geziyoruz. Hava, yöresel yemekler güzel. Üç gündür buradayız, tatil günlerimizde zaman geçiriyoruz." dedi.

Annesi ile tatil için Almanya'dan gelen Mert Tekin de 6 gündür Trabzon'da olduklarını belirterek, "İnsanlara sora sora Sera Gölü'nü bulduk. Burası çok güzel, çok beğendik. Trabzon'un yaylaları, mağaraları, her yeri bambaşka güzel." diye konuştu.

"Herkesin burayı gelip görmesini istiyoruz"

İstanbullu olduğunu ve Trabzon'da yaşadığını dile getiren Sultan Keskin ise Sera Gölü'nün sık sık geldikleri bir yer olduğunu söyledi.

Keskin, "Ne kadar yeşilin içinde olsak da bu kadar düzenli, güzel yerleri bulmak hoşumuza gidiyor. Özellikle Arap turistler bu tip yerlere çok rağbet gösteriyor. Bu kapsamda Uzungöl bölgede çok meşhur ama Sera Gölü de orayı aratmıyor. Herkesin burayı gelip görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İskender Yılmaz da ailesi ile Gümüşhane'den geldiğini anlatarak, "Burayı çok hoş ve güzel bulduk. Gerçekten çok sakin ve kafa dinlenebilecek bir yer." değerlendirmesinde bulundu.