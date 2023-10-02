Şenkaya Akşar yöresel ürünler tanıtımı ve Güz Festivali Akşar mahallesinde büyük bir coşkuyla yapıldı. Halk Ozanları Zeki Erdali, Şeyda Erdali, Nuri Çırağı, Serdar Alyakut ve ses sanatçısı Mustafa Özarsalan'ın seslendirdiği birbirinden güzel türküler ve halaylar parçaları ile katılımcılar Güz festivalinde doyasıya eğlendiler.

Şenkaya'da güz festivali coşkusu

ERZURUM - Şenkaya Akşar yöresel ürünler tanıtımı ve Güz Festivali Akşar mahallesinde büyük bir coşkuyla yapıldı.

Şenkaya Akşar mahallesine yapılan Yöresel ürün pazarı, Otopark, Kafe kamelya oturma alanları ve çocuk parkının açılışı yapıldıktan sonra festival programında geçildi.

Halk Ozanları Zeki Erdali, Şeyda Erdali, Nuri Çırağı, Serdar Alyakut ve ses sanatçısı Mustafa Özarsalan'ın seslendirdiği birbirinden güzel türküler ve halaylar parçaları ile katılımcılar Güz festivalinde doyasıya eğlendiler.

Festivalin açılışını Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, DAP Başkanı Osman Demirdöğen, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte yaptılar.

Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt ve Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik'e bardız kilimi hediye ettiler. Festivale ve yatırımlara destek verenlere Şenkaya Belediye başkanı Yavuz Bedir DAP Başkanı Osman Demirdöğen'e, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalıya işadamlarına ve programa katılan sanatçılara plaket verdi.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "Bugün düzenlediğimiz Şenkaya Akşar Yöresel Ürünler Tanıtımı ve Güz Festivalimin ilkini bugün gerçekleştirdik. Bu festivalin anlamını taşıyan yöresel ürün pazarımızın da açılışını da birlikte yaptık. Halkımızın yağmurda güneşte ürün satarken çok eziyet çekiyordu bu eziyetten kurtarmak için kapalı pazar yerimizi yaptık, bu pazar yeri sadece pazar yeri olarak kalmıyor. Kır düğün salonu olarak ta kullanılabiliyor, toplantılar yapılabilir. Yan tarafında ahşap kafe yaptık vatandaşlarımızın sosyal tesis olarak kullanacağı yanında çocuk parkı kamelyalar mevcut. Biz her zaman dedik ki hizmetimiz insan odaklıdır insanlarımızın vatandaşlarımızın ferah bir yaşam sürdüre bilmeleri için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Bu pazar alanımızın düğün alanımızın kafeteryamızın insanımıza bölgemize ilçemize mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılan bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.