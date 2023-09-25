Senfoni Orkestrası Eskişehirli Müzikseverlerle Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, birbirinden değerli eserlerden oluşan bir programla müzikseverlerle buluştu. Konserde genç orkestra şefi Pia Düzgit yönetimindeki orkestra, klarnet sanatçısı And Karabacak'ın solist olarak sahne aldığı etkileyici bir performans sergiledi. Konser, M. Mussorgsky, C. M. Weber ve L. V. Beethoven gibi ünlü bestecilerin eserlerinin icrasıyla büyük ilgi gördü.

Senfoni Orkestrası, 22 Eylül akşamı birbirinden değerli eserlerden oluşan bir programla Eskişehirli müzikseverlerle buluştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bir konser akşamında daha sanatseverlerle etkileyici bir buluşmaya imza attı. Bu haftaki konserde genç, kadın orkestra şefi Pia Düzgit, konuk şef olarak orkestrayı yönetti. Yurt içi ve dışında pek çok konserde sahne alan klarnet sanatçısı And Karabacak ise solist olarak müzikseverle buluştu.

M. Mussorgsky'nin "Çıplak Dağda Bir Gece" adlı görkemli eseriyle başlayan konser, C. M. Weber'in 1. Klarnet Konçertosu'yla devam etti. Karabacak, klarneti ile müzikseverlere adeta büyülü bir gece yaşattı. L. V. Beethoven'ın "Eroica" isimli şaheseri, 3. Senfonisi'nin icrasının ardından son bulan konser, dinleyicilerden büyük ilgi gördü ve uzun süre alkışlandı.

Gelecek programda Senfoni Orkestrası, usta şef Rengim Gökmenin orkestrayı yöneteceği, büyük besteci W.A.Mozart'ın birbirinden güzel eserlerinin yer alacağı gecede dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kıbrıslı piyano sanatçısı Rüya Taner'in solist olarak sahnede ağırlanacağı konser, 29 Eylül akşamı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde dinleyicilerin beğenisine sunulacak.