Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Senegalli astronom Maram Kaire'nin meslek hayatının anlatıldığı 'Senegal'in Yıldız Avcıları' belgeseli Dakar'da gösterildi. Gösterime, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve davetliler katıldı.

Senegal'in başkenti Dakar'da "Senegal'in yıldız avcıları" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde kentteki bir sinemada, Senegalli astronom Maram Kaire'nin meslek hayatının bir bölümünün anlatıldığı "Senegal'in yıldız avcıları" isimli belgesel gösterildi.

Gösterime, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Sağman, gösterimden önce yaptığı konuşmada, çocukken astronot olmak istediğini ancak bu hayalinin yerine diplomat olduğunu söyledi.

Diplomasi sayesinde bilim insani Kaire ile tanıştığını belirten Sağman, belgeseli sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Belgeselde, NASA'nın bir grup bilim insanına liderlik etmesi için teklifte bulunduğu Kaire, NASA'nın görevinden hareketle ülkesinin astronomiyle olan bağını irdeliyor.

Osmanlı dönemindeki uzay araştırmalarının yer verildiği belgeselin bir kısmı İstanbul'da geçiyor.

45 yaşındaki astronom Kaire'nin ismi, uzay ve astronomi alanındaki çabaları nedeniyle 2021'de bir asteroide verilmişti.