Senegal'de Türk Mutfağı Haftası sona erdi

Senegal'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri tamamlandı.

Başkent Dakar'da 21 Mayıs'ta tanıtımla başlayan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Saint-Louis şehrinde yapılan bir etkinlikle son buldu.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikler, Dakar'daki tarihi fener "Phare de Mamelles"de basının ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla başladı.

Şef Mahmut Kara tarafından yapılan Türk yemekleri tüm hafta boyunca tarihi fenerin restoranında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

24 Mayıs'ta fenerde düzenlenen gala yemeğine, Senegalli yetkililer, kordiplomatik, iş insanları ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, 25 Mayıs'ta Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Mariem Faye Fall'i fenerdeki öğle yemeğinde ağırladı.

Aile büyükleriyle yemeğe katılan Fall, Türk şef Kara'yı kutladı.

Türk Mutfağı Haftası, 25-27 Mayıs'ta Uluslararası Caz Festivali'ne ev sahipliği yapan Senegal'in ünlü şehri Saint Louis'de son buldu. Fotoğraf Müzesi'nde yapılan etkinliğe şehrin üst düzey yetkilileri, sanat ve iş dünyası, kordiplomatik katıldı.

Ayrıca etkinlikte İkinci Dünya Savaşı'nda babası Senegalli bir asker tarafından evlat edinilen İsviçreli piyanist Claude Diallo kısa bir piyano dinletisi sundu.