Şempanze "Can", 5 yıl sonra doğan kardeşi sayesinde annesiyle buluştu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden 5 yaşındaki şempanze "Can", ikinci kez doğum yapan annesine kardeşi sayesinde kavuştu.

Burç Ormanı'nda 2001 yılında yaklaşık 1 milyon metrekarede kurulan park, 350 türden 7 bin 500'den fazla hayvanın barındığı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 5 yıl önce doğan ve annesi bakmadığı için bakıcılar tarafından büyütülen şempanze "Can"ın bir süre önce doğan kardeşi, aileyi bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, anne şempanze "Angel"in bir süre önce doğum yaptığını söyledi.

Anneyi ve yavruyu kurtardıklarını anlatan Özsöyler, "Yavru doğduktan sonra annesiyle kendi yaşadıkları alana götürdük. Can doğduğunda annesinin ilk anneliği olduğu için yavruya bakmamıştı. Bunun üzerine yavruya bakıcısıyla kendimiz bakmaya başlamıştık. Her gün akşam eve götürüp sabah doğal yaşam parkımıza getirdik. Bu şekilde 1,5-2 yaşına kadar sürdü. Tabi o bize, biz de ona alıştık. Burada yaşayan bütün çalışanlar alıştı ve birlikte yaşam sürdürmeye devam ettik." dedi.

"Herkes mutlu"

Anket yaptıklarını ve ziyaretçilerin "maskot" haline gelen şempanzeye "Can" ismini verdiklerini aktaran Özsöyler, şunlar söyledi:

"Şu anda şempanzemiz Can 5 yaşında, bizi annesi, babası gibi biliyor, özellikle bakıcısına annesi gibi sarılıyor, onunla beraber gezip dolaşıyor. Annesinin yanında gibi güvende hissediyor. Geçen yıl annesi yine hamile kaldı ve bir süre önce doğurdu. Anne şempanzenin acemi anneliği bittiği için ikinci yavruya baktı. Her şey normale döndü. Bu süre zarfında yine Can'la ilgilenmeye devam ettik. Artık Can, kardeşi ve annesini bir araya getirerek birleştirdik. Bugün ilk defa Can annesi ve kardeşiyle buluştu ve annesi yavrusunu hatırladı. Şu anda annesi, kardeşi ve kendisi aynı alanda mutlu bir şekilde yaşıyor. Bundan sonra yaşamlarını 3'ü bir arada aynı alanda sürdürecekler. Bakıcısı da çok mutlu oldu. Yavrular da anne de baba da mutlu, herkes mutlu bir sona ulaştı, biz de çok mutluyuz."