Selimiye sisler içinde kayboldu - Haberler

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Selimiye sisler içinde kayboldu

AA - Salih Baran - Kültür Sanat
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Selimiye sisler içinde kayboldu

Edirne'de kısa süreli etkili olan sisin Selimiye Camisi'ni sarması, güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne'de kısa süreli etkili olan sisin Selimiye Camisi'ni sarması, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentin bir bölümünde yer yer sis meydana geldi.

Ulaşımda herhangi bir aksamaya neden olmayan sis, özellikle tarihi yapıları kaplamasıyla seyrine doyum olmayan görüntüleri ortaya çıkardı.

Sis, Selimiye'nin kimi zaman tamamını kimi zaman minarelerini kapladı.

Bölgeden yaya ve araçla geçenler kısa sürede olsa yaşanan güzelliği seyretmenin keyfine vardı.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle sis tamamen dağıldı.

Bugün kentte ara ara sağanak geçişlerle güneşli bir hava bekleniyor.

AA / Salih Baran - Kültür Sanat

Edirne, Kültür Sanat, Haberler

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