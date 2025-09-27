Haberler

Selimiye Camisi Restorasyon Projesine Yürütmeyi Durdurma Kararı

Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi'ndeki kubbelere yönelik onaylanan restitüsyon ve restorasyon projesinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, projede telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle davalı idarenin savunması alınana kadar işlemlerin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili idareden Selimiye Camisi'nde geçmişte yapılan restorasyonlara ilişkin tüm görsel ve yazılı belgelerin onaylı örneklerini de talep etti. Ayrıca, restorasyon sürecinde bilimsel rapor alınıp alınmadığının da açıklığa kavuşturulması istendi.

Kararda, davalı idareye 30 gün içinde savunma süresi tanınırken, nihai kararın dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler doğrultusunda verileceği kaydedildi.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29 Temmuz 2025'te kabul edilen projede, Selimiye Camisi harim kısmı, ana kubbe, yarım kubbeler ve mihrap kubbesine ilişkin düzenlemeler öngörülüyordu.

Kaynak: AA / Salih Baran - Kültür Sanat
