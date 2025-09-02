Selimiye Camii Restorasyonunda Sona Yaklaşılıyor

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan'ın başyapıtı, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camisi'nde, restorasyonda artık sona gelindiğini belirterek, "Sadece kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında bir eksikliğimiz var. Bu kalem işleriyle ilgili eksiklikler de şimdi çalışılıyor. Onlar da hızlı bir şekilde bitirildikten sonra inşallah oradaki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Herhalde burada 2-3 aylık bir süreçle beraber oradaki iskeleler de sökülür diye tahmin ediyorum" dedi.

Yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen Selimiye Camisi'nde 2021'de başlatılan restorasyon çalışmaları sürerken, meydan düzenlemesi 2022'de tamamlandı. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin çevresindeki yapılar da eş zamanlı onarıma alındı. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda, kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da geçen ekim ayında tamamlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi yapıda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Caminin kubbe kısmındaki kalem işleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Sezer, "Selimiye Camimizin çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere özellikle minarelerdeki yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda. Orada sadece kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında bir eksikliğimiz var. Bu kalem işleriyle ilgili eksiklikler de şimdi çalışılıyor. Onlar da hızlı bir şekilde bitirildikten sonra inşallah oradaki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Artık sona doğru gelindi. Herhalde burada 2-3 aylık bir süreçle beraber oradaki iskeleler de sökülür diye tahmin ediyorum. Şu anda herhangi bir bekleyen bir durum söz konusu değil" diye konuştu. .

Haber – Kamera: Olgay GÜLER – Umut IŞIK / EDİRNE,