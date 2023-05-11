Selimiye Camii'nin dev kubbe aleminin montajı başladı

EDİRNE - Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kurşun kaplaması yapılan ana kubbenin aleminin montajına başlandı.

Edirne'de yer alan ve muhteşem ihtişamı ile her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Restorasyon sürecinden geçen camide kurşun kaplaması yapılan ana kubbenin, aleminin montaj işlemine başlanıldı.

Kubbenin kurşun kaplaması işleminden önce çıkarılan bakır alem, temizlik çalışmalarının ardından onarıldı. Altın varak ile kaplanan yaklaşık 700 kilogram ağırlığında, 6 metre 30 santimetre yüksekliğindeki alem, kubbeye taşınarak yerinde montajlanıyor.

Restorasyon çalışmalarında görevli ekipler, 29 parça olan alemin her bir parçasını kubbeye kadar asansörle çıkartarak merdiven yardımıyla yukarıya taşıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve 25 Kasım 2021'de restorasyon çalışmalarına başlanan camide, kubbe çalışmalarının iki gün içesinde tamamlanması bekleniyor.

"Ana kubbenin aleminin montajına başladık"

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılının Kasım ayında Selimiye'de başlatılan restorasyonun sürdüğünü belirtti. Saraç, caminin aslına uygun, en az müdahaleyle gelecek kuşaklara aktarılması olduğunun altını çizerek, "Restorasyon çalışmalarımızda daha önceki restorasyonlarda uygulanan ve yapıya zarar veren çimentolu uygulamalar ve sıvaların itinalı raspa çalışmalarını yaparak yapıdan uzaklaştırdık. Yapının üst kurşun kaplamalarını söktük. Caminin statik durumunu ele aldık ve statik modelleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalar neticesinde caminin ve minarelerin statik yönden ciddi bir sorunu olmadığını belirledik ve uygulamalara bu minvalde devam ettik. Kubbelerin onarım çalışmalarını ve kurşun kaplama imalatlarını neticelendirerek bugün itibarıyla ana kubbenin aleminin montajına başladık" dedi.