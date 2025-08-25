Selim Terzi: 'Bir Anadolu Şenliği Bölgenin Kültür, Turizm ve Ekonomisine Büyük Katkı Sağlayacak'

Hakkari, uzun yıllar sonra büyük bir kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği", 22 Ağustos'ta Hakkari'den başladı. 4 Eylül'e kadar sürecek etkinlik, şehri adeta bir kültür sahnesine dönüştürmeyi hedefliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun huzur ve güven ortamında kültürle, sanatla ve neşeyle buluştuğu bu özel şenlik; Hakkari merkezden Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik'e kadar uzanan geniş bir programla sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sinema, tiyatro, konserler, çocuk etkinlikleri ve mobil müze gibi birçok etkinlik, bölgedeki kültür-sanat atmosferine yeni bir soluk getiriyor.

"BU 7 GÜNÜN ÇOK KEYİFLİ VE DOLU DOLU GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Hakkari Seyir Terası'nda Haberler.com'a özel yaptığı açıklamada, "Bir Anadolu Şenliği" projesinin, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Bölgenin kültürel zenginliklerini hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Terzi, şunları söyledi:

"Bir Anadolu Şenliği, 7 gün boyunca Hakkari merkezde, ardından 7 gün süreyle Yüksekova'da devam edecek. Bu süreçte devlet tiyatrolarımızdan sinema genel müdürlüğümüze, mobil müzelerden güzel sanatlar etkinliklerine kadar pek çok birimimiz bölgede olacak. Bu 7 günün gerçekten çok keyifli ve dolu dolu geçeceğine yürekten inanıyorum. Daha önce büyük şehirlerde yaptığımız Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde halkımızın ilgisini deneyimledik. Burada da aynı heyecanı görmek bizi çok mutlu ediyor."

"BÖLGE EKONOMİSİ VE TURİZMİNE CANSUYU OLACAK"

Selim Terzi, "Bir Anadolu Şenliği"nin sadece kültürel bir etkinlik değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlayacak bir organizasyon olduğunu ifade etti. Yerel esnafın bu süreçte önemli bir hareketlilik yaşayacağını belirten Terzi, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımızın başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en önemli amaçlarından biri, şehirlerin turizm hareketliliğine ve ekonomisine katkı sağlamak. Bir Anadolu Şenliği de bu hedef doğrultusunda çok kıymetli bir başlangıç oldu. Şu ana kadar gördüğümüz katılım bizi çok memnun etti ve ilerleyen günlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Akşamki ilk sahne konserimizin ardından farklı etkinliklerimiz gün boyu devam edecek. Önümüzdeki süreçte çok daha geniş katılımlı bir atmosfer bekliyoruz."