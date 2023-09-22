Selçuklu dönemine ait eserler Keçiören Sanat Galerisi'nde sergilendi

Selçuklu dönemine ait sanat dallarından esinlenilerek ortaya çıkarılan eserler, "Kubadabat" isimli sergiyle Keçiören Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, serginin açılışı AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, eserleri icra eden sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, açılışta yaptığı konuşmada, sanat ve kültürün milletlerin derinliğini ve büyüklüğünü gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Zengin, derin bir tarihe, kültüre ve sanata sahibiz. Büyük bir coğrafyada hüküm sürmüş olmamız da bu zenginliği artırmıştır. Şimdi Selçuklu dönemi çalışmalarını sergimizde görüyoruz. Selçuklu öncesi de kadim bir sanat tarihimiz var. Özbekistan Semerkant'ta, Buhara'da bu eserlerin dimdik ayakta durduğunu görüyoruz. Ecdadımız her alanda dünyaya medeniyet bıraktı. Bize bırakılan eserlerin üzerine ne yazık ki bu yüzyılda bizler pek bir şey ilave edemedik.

Tarihimize baktığımızda devlet adamlarımız aynı zamanda birer sanatçıydı. Birikimleri had safhadaydı. Aksakallar vardı. Hükümdarın, hakanın üstündeydi. Bu aynı zamanda bilim ve sanatta da istişare heyetiydi. Hal böyle olunca muhteşem eserler ortaya çıkmıştır. İnşallah Cumhuriyet Kulemizi bitiriyoruz. İçinde uluslararası ölçekte bir sergi salonu ve sanat galerisi olacak. Eserlerimizi burada da sergileyeceğiz."

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da Türklerin kadim bir sanat tarihine sahip olduğunu belirtti.

Çam, coğrafya, tarih ve kültürlerin önemli kesişim noktasının "sanat" olduğuna işaret ederek, "Bugün Selçuklu İmparatorluğu'na özgü, gelenekten geleceğe eserler bırakan sanatçılarımızın çalışmalarını görüyoruz. Selçuklu'nun eserlerini günümüze taşımak önemli. Siz sanatçılarımızın emekleriyle yetişecek yeni sanatçılar ve yerel yönetimlerin buna destek vermesi oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.