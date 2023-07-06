Selami Şahin Şarkıları Projesi Başlıyor

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Selami Şahin, sanat hayatının 57. yılını kutlamak için 'Selami Şahin Şarkıları' projesini başlatıyor. Proje kapsamında Şahin'in en sevilen şarkılarından oluşan derleme albüm müzikseverlerle buluşacak.

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden 75 yaşındaki Selami Şahin, sanat hayatının 57. yılını "Selami Şahin Şarkıları" projesi ile kutluyor.

İlk bölümü tamamlanan projede, Şahin'in en sevilen ve dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan derleme albüm müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Albümde Atiye, Birsen Tezer, Derya Bedavacı, Elif Sanchez, Gripin, Kenan Doğulu, Rubato, Sakiler, Sıla ve Teoman, Selami Şahin'in en önemli eserlerini kendi tarzlarında yorumladı.

"Özledim Her Şeyini", "Dostlarım", "Ödüm Kopuyor", "Benim İçin Öldün Artık", "Seninle Başım Dertte", "Sokakların Dili", "Sen Mevsimler Gibisin", "Usta", "Namert Olayım" ve "Sefam Olsun" parçalarının yer aldığı "Selami Şahin Şarkıları" albümünün ilki yarın tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Toplamda beş farklı seriden oluşacak projenin kapak illüstrasyonunu Ethem Onur Bilgiç hazırladı.

Albümün müzik direktörlüğünü Lider Şahin üstlenirken, yeniden düzenlemelerinde ise aralarında İskender Paydaş, Ozan Doğulu, Gürsel Çelik, Febyo Taşel ve Paul Sanchez'in bulunduğu birçok prodüktörün imzası bulunuyor.