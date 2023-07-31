Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi Açıldı

Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulan Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı. Kütüphanede 2 bin 873 kitap bulunuyor. Açılış törenine çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulan "Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Şehit Eren Bülbül anısına açılan kütüphanede 2 bin 873 kitap bulunuyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Eren Bülbül'ün vatanına ve milletine hizmet ederken şehit olduğunu söyledi.

Kılıç, "Çocuklar, bizim çocuklarımız. Dolayısıyla çocuklarımızı yetiştirip topluma, devlete faydalı birey haline getirmek de bizim görevimizdir." diye konuştu.

Şehit Eren Bülbül için hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından kütüphanede en çok kitap okuyan ve okuma yazma kursunda başarı elde eden suça sürüklenen çocuklara başarı belgeleri ve hediyeler takdim edildi.

Kütüphanenin hazırlanmasında emeği geçen, Kavak Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Emre Şimşek'e, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir tarafından plaket verildi.

Şevket Cinbir, yaptığı konuşmada, "Samsun Valiliği olarak çocuklarımızın ihtiyaçlarının ve taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Açılış törenine, Samsun Adalet Komisyonu Üyesi Mutlu Tanrıkulu, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, kamu kurumlarının müdürleri ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.