Şehidin adı Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde açılan kütüphanede yaşatılacak Silopi Türk Ocakları tarafından Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye şehit güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın adı verildi. Silopi Türk Ocakları tarafından Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye şehit güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın adı verildi. Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın adının yaşatıldığı kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören yapıldı. Törende Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Türk Ocakları Silopi Temsilcisi Adem Çakmakçı, açılışa katılanlara teşekkür ederek, şehidin hatırasının bu kütüphanede yaşatılacağını belirtti. Tören sonunda Malatya Türk Ocakları Şube Başkanı Nadir Günata, şehidin ailesine plaket takdim etti. Törene, Şırnak Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, Elazığ Türk Ocakları Şube Başkanı Mahir Dabak, Adıyaman Türk Ocakları Şube Başkanı Yusuf Gökhan Dursun, Şanlıurfa Türk Ocakları Başkanı Cemil Demir, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Turgut Tatar ve şehidin yakınları katıldı. AA / Mehmet Demirhan - Kültür Sanat Şırnak Kültür Sanat Haberler

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