Seferihisar Kitap Günleri Başladı

Sığacık'ta gerçekleştirilen Seferihisar Kitap Günleri, bando gösterisi ile başladı. Kurulan kitap stantlarının arasından geçen bando ekibine hem vatandaşlar, hem de fuara katılan yayınevi çalışanları büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl, "Onlarca yazar, binlerce kitap!" sloganıyla gerçekleştirilen Seferihisar Kitap Günleri'nin açılışında, ödül töreni düzenlendi. Onur Ödülü, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde kızını kaybeden sanatçı Orhan Aydın'a, Emek Ödülü gazeteci-yazar Timur Soykan'a, Edebiyat Ödülü ise yazar Bekir Yurdakul'a verildi. Ödülleri, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin takdim etti.

Ödül töreninin ardından gazeteciler Timur Soykan, Barış İnce ve Özlem Gürses'in katıldığı "İyi Gazetecilik, İyi ki Gazetecilik" paneli, ardından da Haluk Çetin ve Orhan Aydın'la şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

"FUARA İLGİ BÜYÜK"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Geçtiğimiz sene birincisini düzenlediğimiz kitap günlerine katılımın beklentimizin çok üzerinde olduğunu görünce, bunu her sene bir gelenek haline getirmeliyiz dedik ve bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Üç gün boyunca birbirinden değerli yazarın, sanatçının, gazetecinin katılımı ile edebiyat dolu günler geçireceğiz" dedi.