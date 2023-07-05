Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel lavanta hasadı şenliği, 9 Temmuz Pazar günü yapılacak. Şenlikte lavanta hasadı, bando gösterisi, konserler ve atölye çalışmaları yer alacak.

Seferihisar'da geleneksel Lavanta Hasadı Şenliği, 9 Temmuz Pazar günü yapılacak. Bu yılki şenlikte bando gösterisi eşliğinde lavanta hasadı yapılırken, atölyeler ve üretici stantları da kurulacak.

Seferihisar Belediyesi, her yıl temmuz ayında yaptığı lavanta hasadını, bu yaz yine bir şenliğe dönüştürecek. 9 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de Turgut Köyü'nde başlayacak şenlik için Ürkmez Gençlik Merkezi ve Seferihisar Kapalı Pazar yeri önünden araçlar kaldırılacak.

Şenlik kapsamında, açılış konuşmalarının ardından Seferihisar Belediyesi Bando Ekibi'nin müzikleri eşliğinde lavanta hasadı yapılacak. Şenlikte, Yiğit Hanoğlu Orkestrası ve Yüksel Arkan Orkestrası konser verirken; Seferihisar Tiyatro Topluluğu ise oyun sergileyecek. Lavanta üreticilerinin ile kooperatif ve derneklerin stant kuracağı şenlikte "Lavanta Yağı Damıtma Atölyesi", "Lavantalı Ev Sabunu Yapımı Atölyesi" gibi çalışmalar da yapılacak.

2015 yılında Seferihisar Belediyesi tarafından Turgut Köyü'nde 5 dönüm arazide başlatılan üretimin bugün 200 dönüm arazide devam ettiğini vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şunları söyledi:

"SEFERİHİSAR ARTIK LAVANTASIYLA DA ÜNLÜ"

"Seferihisar artık lavantası ile ünlü bir şehir haline geldi. Tarım bu kentin can damarı. Narenciye, zeytin gibi ürünlerin üretimiyle can bulan Seferihisar, lavanta gibi yeni ürünlerin en etkili yöntemlerle üretilmesi sayesinde tarımsal üretimle turizmi buluşturmayı başardı. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye, tarımsal ürünlerimizi turizm sezonunda ilçemize gelen misafirlerimize tanıtmaya devam edeceğiz. Mis kokulu şenliğimize tüm halkımızı davet ediyorum."