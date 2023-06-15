Sedefkar Zafer Karazeybek'in Hat Tashih Bıçakları Sergisi Bursa'da Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarı Zafer Karazeybek, sedefkarlık mesleğinin 39'uncu yılında Bursa bıçakçılığına ve kent belleğine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli materyallerle hazırladığı hat tashih bıçaklarını sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Hata kabul etmeyen ve çok ince işçilik isteyen hat sanatını icra ederken oluşan yanlışların düzeltilmesi amacıyla kullanılan ve zanaatkarının yol arkadaşı olan tashih bıçağı, Karazeybek tarafından yeniden yorumlandı.

Boynuz, kemik, pirinç ve doğal taşlarla bezenerek hazırlanan 22 hat tashih bıçağı, Büyükşehir Belediyesince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın açılacak Bursa Bıçak Festivali'nde sergilenecek.

Sedefkar Zafer Karazeybek, AA muhabirine, Bursa'ya 2000 yılında Osman Gazi Türbesi'nin restorasyonu için geldiğini, bu çalışmanın ardından da kentin entelektüel çevresini tanımaya başladığını söyledi.

Bu süreçte şehrin kıymetli bıçak sanatçılarıyla bir araya geldiğini belirten Karazeybek, "Bunların hepsi antikacıydı, rahmetli oldular ama Bursa bıçağı konusunda getirdikleri enformasyonlarla oldukça bilgi sahibi yaptılar. Onların yaptığı parçaları onarmaya başladım. Bursa bıçakçılığını bir yandan tanırken bir taraftan da benim yaptığım süsleme tekniklerini, sedefkar olduğum için süsleme işlemeciliği konusunda onlara katkıda bulunayım diye yaptığım işleri gösteriyordum." dedi.

Karazeybek, kentteki bıçakları ve müzelerdeki eşyaları tanıdığı süreçte Bursalı hattat dostlar edindiğini ve onların taleplerini de karşılamaya başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kalemtıraşlar, üzerinde kamış kalemin kesildiği makta ve tashih bıçakları yani hat eserlerinin temizlenmesi konusunda çok ince uçlu bıçak uçların yapılması gerekiyordu. Tüm bu sanatları birleştirerek böyle bir sergiyle çıkayım hem Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğünün davetine bıçakçılık sergisi olması cihetiyle katılayım hem de yaptığım işleri bıçakçı esnafıyla, onların yapacağı bıçakların saplarını birtakım süslemeler de yapabilme konusunda örnekler teşkil etsin yaptığım işler diye birkaç amaçlı düşündüm. Yani bir tarafıyla hat gereçleri gibi gözükse de yaptığım işler, diğer tarafıyla Bursa bıçakçılığını da tanıtması açısından önemliydi. Bir sanatkar, 'Bursa'ya ne gibi hizmetlerde bulunulabilir?' diye bakar öncelikle. 39'uncu yılda da Tashih Bıçakları Sergisi nasipmiş."

2 ayda 22 eser hazırladı

Zafer Karazeybek, eserlerinde farklı materyalleri ve teknikleri bir arada kullandığını dile getirdi.

Özellikle antika dünyasının da çok iyi bildiği kemik, boynuz, abanoz ağacı, bağa (kaplumbağa kabuğu) ve özellikle bu sergi için "şahmerdan", "Afgan yeşimi" tabir edilen taş oyma işçiliği, mercan gibi işler yaptığını aktaran Karazeybek, "Ham maddeler kullandım ama bunların içinde 'çeşmibülbül' denilen bir tarz var. Kıvrımlı döner kabartmaları olan rölyefler, kuka ağacının üzerinde imamede kullanılan oymalar gibi rölyef çalışmalar. Bu çalışmanın orijinalitesinde özellikle uçlarda vurguları yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Tashih bıçağı çalışması kapsamında 2 aylık süreçte 22 eser hazırladığı bilgisini verdi.

Bursa'nın kültür ve sanat dünyasına katkıda bulunmak için birçok geleneksel iş yaptığına değinen Karazeybek, "Şu anda Amerika'da Müzik Aletleri Müzesinde rebap müzik aleti var. İngiltere'de ayna var. Birçok müzede geleneksel sanatlar konusunda ve antikalar konusunda güzel işlerim var. Kolay olmadı ama keyifli geçti. Uzun yıllardır bu işlerle uğraşıyorum. Umarım bu sergi Türkiye'ye bir yeni renk, yeni bir doku getirir ve Bursa'mızın, Türkiye'de tanıtılmasına vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.