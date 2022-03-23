SDT, "Yirmi Bir On Beş Treni" ve "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunları sahneleyecek - Haberler

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SDT, "Yirmi Bir On Beş Treni" ve "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunları sahneleyecek

AA - Serhat Zafer - Kültür Sanat
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SDT,

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Yirmi Bir On Beş Treni" ve "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunları tiyatroseverlerle buluşturacak.

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Yirmi Bir On Beş Treni" ve "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunları tiyatroseverlerle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla, bu yıl ilk defa devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak.

Yurt genelinde 26 ve 27 Mart'ta 86'sı özel, 29'u devlet tiyatroları oyunları olmak üzere toplam 115 oyun sanatseverlerle buluşacak.

Bu kapsamda SDT, 2 farklı oyunla perdelerini açacak.

24 Mart Perşembe ve 25 Mart Cuma saat 19.30'da "Yirmi Bir On Beş Treni" isimli oyunla perde açacak SDT, 26 Mart Cumartesi saat 14.00 ve 19.30, 27 Mart Pazar da saat 19.00'da "Geçmiş Zaman Olur Ki" isimli oyunla seyircilerinin karşısına çıkacak.

AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat

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