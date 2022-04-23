BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - "Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklar Sergisi" ziyaretçilere kapılarını açtı

İSTANBUL - Büyükçekmece Kervansaray'da "Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklar Sergisi" Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilsky'inin katılımıyla dün ziyaretçilere kapılarını açtı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın arifesinde anlamlı bir sergi olan "Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuklar Sergisi" kapılarını dün ziyaretçilere kapılarını açtı. Rusya'nın yaklaşık 2 aydır Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın mağduru çocukların fotoğraflarının ve barış çağrısı yapan çizimlerinin yer aldığı resimler Büyükçekmece'de sergileniyor. Program, Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ve Başkonsolos Roman Nedilskyi'nin konuşmalarını tamamladıktan sonra sergiyi gezdiler. Program saygı duruşu ile sona erdi.

"Rusya'nın saldırılarından dolayı 208 çocuk öldü"

Programa katılan Ukrayna İstanbul başkonsolosu Roman Nedilsyk, "Maalesef son zamanlarda çocuklarımız güvende değil. Rusya'nın saldırılarından dolayı 208 çocuk öldü, 368 çocuk ağır yaralandı. Ukrayna halkı direnecek, savaşacak, topraklarını savunacak, evlerini, ailelerini savunacak ve biz bu savaşı kazanacağız. Çocuklar güvende olmalı, anne ve babalarıyla yaşamalı, her devletin görevi çocuklara güvenli bir yaşam sağlamaktır ve biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. 23 Nisan Türkiye'de büyük bir bayram, ulusal egemenlik ve çocuk bayramıdır. Bu vesileyle Büyükçekmece Belediyesi'yle ortaklaşa bir etkinlik düzenledik ve biz bugün savaşın çocuklara ne getirdiğinin göstermeye çalışacağız" dedi.

"Biz savaşmayı bilen bir devletiz"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'inci yılını kutluyoruz ve bugünü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Türk, dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çocuklarımızla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'inci yılını kutlarken, bir taraftan da 21'inci asrın ilk çeyreğinde hemen burnumuzun dibinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve büyük güç kullanmasıyla karşılaştık. Biz 23 Nisanı Çocuk Bayramı olarak çocuklarla beraber güzel vakit geçirmeye çalışırken bir taraftan da savaş bölgesindeki çocukların tam anlamıyla katledildiğini görüyoruz, dünyanın buna dur demesi lazım. Bugün dikkatleri buraya çekmek için Büyükçekmece'de ulusal egemenlik ve çocuk bayramının bir bölümünde de Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte Ukrayna'da çocukların katledilmesi konusunu gündeme getirerek dikkat çekmek istedik. Rusya'yı vahşice yaptığı savaştan dolayı kınıyoruz. Biz savaşmayı bilen bir devletiz. Savaş, iki ülkenin askerleri arasında olur. Toplarla ve füzelerle çocuk, genç, yaşlı öldürülmez, savaşın bir kuralı vardır. Bu nedenle ben Rusya'yı terörist devlet olarak görüyorum, çünkü 21'inci asırda böyle bir durumla karşılaşmak aklımızın ucundan bile geçmeyen bir durumla karşı karşıya kaldık dünya olarak. Bu nedenle Bizim Büyükçekmece de ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Ukrayna'da katledilen çocukları ön plana çıkartma gibi bir çalışmamız oldu. Artık sadece üzülüyoruz ve bu savaşın biran önce bitmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.