SAÜFEST, 'Şehir Kampüsle Buluşuyor' sloganıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla 9-18 Mayıs'ta düzenlenecek SAÜFEST, öğrencilere bilgi ve kariyer fırsatları sunmayı amaçlıyor.

Altı festivalin bir araya gelmesiyle oluşan SAÜFEST'te, sanattan spora, müzikten dansa, tiyatrodan filme bilimden kariyere kadar birçok farklı alanda yapılan etkinlikler tek çatı altında toplanacak.

SAÜ Esentepe kampüsünde10.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek etkinliğin açılışı, 9 Mayıs'ta SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Üniversitelerde düzenlenen bahar şenliği formatından farklı planlanan SAÜFEST, merkezine kitap ve kariyeri alarak üniversite öğrencilerine bilgi ve network sağlama konusunda fırsatlar sunmayı hedefliyor.

"SAÜFEST'in en önemli özelliği merkezine kitabı ve kariyeri alması"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AA muhabirine, "yaşayan kampüs"ün üniversitenin geliştirdiği en önemli konseptlerden biri olduğunu söyledi.

Savaşan, bahar şenliği konseptini genişlettiklerini dile getirerek, "SAÜFEST'i düzenliyoruz, 10 günlük bir etkinlik olacak. Bu etkinliğin içinde üniversite, topluma katkı deyince ne varsa hepsi olacak. SAÜFEST'in en önemli özelliği merkezine kitabı ve kariyeri alması. İstiyoruz ki öğrencilerimizi şehirle buluşturalım, ilkokuldan liseye bütün öğrencilerimiz, gençlerimiz üniversitenin ne olduğunu, üniversitemizin imkan ve kabiliyetlerini görsünler." diye konuştu.

Üniversitelerin, öğrencilerin istihdam öncesi son formal eğitim yeri olduğundan kariyeri ve kitabı merkeze aldıklarını dile getiren Savaşan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla daha fazla kitapla aşina olmaları, daha faza kariyer söyleşilerini dinlemeleri, kendi alanında çok iyi yerlere gelmiş kişilerle buluşmaları, onların tecrübelerini dinlemeleri, onlardan vizyon, hayata bakış kazanmaları önemli. Dolayısıyla 9-18 Mayıs'ta içinde bilim, spor, kültür sanat, kariyer, kitabın, her türlü etkinliklerin bulunduğu bir etkinlikler zinciriyle hem Sakaryalıların hem civar illerimizden halkımızın karşısına çıkmış olacağız. Gururluyuz çünkü üniversitemizin bir bakımına böyle bir büyük organizasyonun altından kalkma kapasitesini de göstermiş olacağız."

Savaşan, etkinliklerde çocuklar için de etkinlikler yapılacağını kaydetti.

Festivalde sürprizlerle konukların karşısına çıkacaklarını belirten Savaşan, "Açılışımıza sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop katılacak, bu SAÜFEST'e değer veren önemli bir özellik. Söyleşi ve imza günü bağlamında 100'den fazla yazarı ağırlayacağız. İhsan Süreyya Sırma, İbrahim Kalın, Mete Yarar gibi birçok yazarımız okurlarıyla buluşacak. Şehirle buluşmayı önemsediğimiz için Sakaryalı yazarlar standımız olacak. Onlar da söyleşilerle okurlarının karşısına çıkmış olacaklar." ifadelerini kullandı.