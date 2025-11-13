Haberler

Sarmaşıklarla Kaplanan Eski Otomobil Kaldırıldı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 8 yıl önce vefat eden sahibinin bıraktığı ve zamanla sarmaşıklarla kaplanan park halindeki otomobil, yerel sakinlerin talebi üzerine çekiciyle kaldırıldı. Araç, bulunduğu alanda asfaltlama çalışmalarını engelliyordu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahibi 8 yıl önce vefat eden ve zamanla sarmaşıklarla kaplanan park halindeki otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

Taksicilik yapan Mehmet S'nin o dönem kullandığı 35 AUN 67 plakalı otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamadı.

Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep etti.

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, AA muhabirine "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.

Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi.

Baz, "Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti." ifadelerini kullandı.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Ekipler, vefat eden araç sahibi Mehmet S'nin oğluna ulaşarak, aracı kaldırmasını istedi.

Bunun üzerine otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Kültür Sanat
500
