Şarköy'de Renkli Trakya Uçurtma Festivali Düzenlendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trakya Uçurtma Festivali, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen festival, Şarköy ilçesi Hoşköy sahilinde gerçekleştirildi. Çocuklar ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği festivalde çocuklar, uçurtma sanatçılarının rehberliğinde kendi uçurtmalarını hazırladı. Ardından çocuklar, yaptıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den gelen uçurtma sanatçıları da festivalde yer aldı. Sanatçılar, özenle hazırladıkları birbirinden farklı ve renkli uçurtmaları gökyüzüne bırakarak izleyenlere görsel şölen sundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu; çocukların neşelerine şahitlik ettiklerini belirterek, "Bugün burada Şarköyümüzün doğal güzelliği ile iç içe, Hoşköy sahilimizin masmavi gökyüzünde rengarenk uçurtmaların dansını göreceğiz ve şahitlik edeceğiz. Çocuklarımızın neşelerine, sevinçlerine ortaklık edeceğiz. Büyükler olarak biz hayallerimizi, umutlarımızı uçuracağız" dedi.

Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek, Bugün burada çok güzel bir etkinlikte, çok güzel bir havada şehrimizin müstesna bir beldesinde bir aradayız. Sadece bir uçurtma festivali için bir arada değiliz. Bugün burada şahsen beni en çok mutlu eden şey, çocuklarımızın gözlerinde ki ışıltı, çocuklarımızın gözlerinde ki o mutluluk. Çünkü bugün sadece neşeli bir gün geçirmeyeceğiz, çocuklarımızın yani gelecekte ki büyüklerin zihinlerinde, anılarında, hatıralarında onların gerçek ve sağlıklı bir birey olmaları, onlarında çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirecek hatıraları, anıları bugün onların zihinlerine bir tohum olarak ekeceğiz ve bu sayede çocuklarımızda bizlerin çocuklarında olduğu gibi o keyfi, o heyecanı yaşayarak onlarda gelecek nesillere aktarma imkanı bulacaklar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN / ŞARKÖY (Tekirdağ),