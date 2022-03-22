Şarkışla'da Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi
AA - Kemal Erdoğmuş - Kültür Sanat
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Halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 49. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde konser düzenlendi.
Halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 49. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde konser düzenlendi.
Aşık Veysel Kültür Merkezi'ndeki konserde, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ünlü ozanın eserlerini seslendirdi.
Konser programına, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
AA / Kemal Erdoğmuş - Kültür Sanat