Şarkıcı Latif Doğan, Feke'nin kurtuluş gününde konser verdi - Haberler

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Şarkıcı Latif Doğan, Feke'nin kurtuluş gününde konser verdi

AA - Fatih Azgın - Kültür Sanat
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Şarkıcı Latif Doğan, Feke'nin kurtuluş gününde konser verdi

Şarkıcı Latif Doğan, Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sahne aldı.

Şarkıcı Latif Doğan, Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sahne aldı.

Doğan, Feke Belediyesi tarafından Feke Devlet Bahçeli Stadı'nda düzenlenen halk konserinde sevilen şarkıların seslendirdi.

Konserde vatandaşlar Doğan'ın söylediği şarkılar eşliğinde eğlendi.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Doğan'a hediye verdi.

AA / Fatih Azgın - Kültür Sanat

Latif Doğan, Kültür Sanat, Haberler

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