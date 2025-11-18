Haberler

Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi 10. Yılını Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 96 yıllık zeytinyağı fabrikasında kurulan Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi, 10. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikte, bölgenin kültürel mirasının korunması önemine dikkat çekildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Murat Bostancıoğlu ve Uğur Bostancıoğlu kardeşler tarafından restore edilen 96 yıllık zeytinyağı fabrikasında kurulan "Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi", kuruluşunun 10. yıl dönümünü geniş katılımlı bir dizi etkinlikle kutladı.

Kazdağı'nın zengin tarihi ve kültürel değerlerine ışık tutan galerinin 10. yıl kuruluş etkinliğine, kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler katılım gösterdi. Programa, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci iştirak etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen paneller ve galeri ziyaretiyle, bölgenin kültürel mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Galeri, ziyaretçilerine "20 dakikada 4 bin yıllık tarihe yolculuk" yapma imkanı sunarak, bölgenin zengin geçmişini gözler önüne seriyor.

Alanında uzman konuşmacıların bilgi ve birikimlerini paylaştığı paneller, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Yapılan değerlendirmelerde, galerinin bölge kültürüne sağladığı katkının önemi vurgulanarak, bu katkının devam etmesi temennileri dile getirildi.

Program, panellerin ardından, galerinin kurucuları Murat Bostancıoğlu ve Uğur Bostancıoğlu tarafından konuşmacılara teşekkür edilerek plaket takdim edilmesiyle son buldu. Kurucu iki kardeşin tebrik edildiği etkinlikte, "Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi"nin bölge kültürüne sunduğu değerin altı çizildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Kültür Sanat
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.