Sarıkamış Lisesi Mezunları İkinci Kez Buluştu

Kars'ta Sarıkamış Lisesi'nin 41 yıl önceki mezunları, eğitim gördükleri okulda ikinci kez buluşma etkinliği düzenledi. Sarıkamış Liseliler Kültür ve Dayanışma Vakfı organizesiyle farklı illerde yaşayan Sarıkamış Lisesi mezunu yaklaşık 100 kişi, okul binası önünde bir araya geldi. Mezunlar, eski günleri yad ederek sohbet etti ve anılarını tazeledi.

Kars'ta Sarıkamış Lisesi'nin 41 yıl önceki mezunları, eğitim gördükleri okulda ikinci kez buluşma etkinliği düzenledi.

Sarıkamış Liseliler Kültür ve Dayanışma Vakfı organizesiyle farklı illerde yaşayan Sarıkamış Lisesi mezunu yaklaşık 100 kişi, okul binası önünde bir araya geldi.

Zilin çalmasıyla sıra halinde toplanan mezunlar, ebediyete intikal etmiş öğretmen ve öğrenciler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Öğrencilik döneminde uygulanan kuralları da yerine getiren mezunlar, temsili kılık, kıyafet kontrolünden geçtikten sonra sınıflara girerek daha önceki sıralarına oturdu. Geleneksel hale getirilen ve bu sene ikincisi yapılan buluşmada, mezunlar sohbet edip eski günleri yad etti.

Ayak taşı, topaç çevirme oynayıp anılarını tazelediler

Okul kütüphanesine kitap bağışında da bulunan mezunlar, daha sonra çocukluklarında eğlenceli zaman geçirdikleri ayak taşı, topaç çevirme ve aşık oynayarak anılarını tazeledi. Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan mezunlar hatıra fotoğraf çektirdi.

Sarıkamış Liseliler Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dağlar Özügüç, aynı sınıflarda yeniden buluşmanın büyük mutluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güzel anılarımızı tazelemek 40 yıllık hasretimizi gidermek için bir araya geldik, inşallah her sene artarak devam ediyoruz. Geçen yıl dört gün bir arada olduk şimdi bir haftada yetmiyor. Gezecek, görecek yerlerimiz var. Herkese teşekkür ediyorum iyi ki varsınız." dedi.

Lisenin ilk eğitimcilerinden emekli İngilizce öğretmeni Şükran Kaya ise uzun yıllar sonra bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Mezunlardan öğretim görevlisi Gürsoy Solmaz da buluşmalarının artık geleneksel hale geldiğini anlattı.