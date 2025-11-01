Haberler

Sardes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Uygulaması Başlıyor

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Sardes Antik Kenti, nisan ayından itibaren gece müzeciliği uygulaması ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Kentin aydınlatma sistemleriyle güvenli bir şekilde gezilebilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti'nde "gece müzeciliği" uygulaması nisan ayında başlayacak.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen ve Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes Antik Kenti'nde yürütülen proje kapsamında, kentin öne çıkan bölümleri özel bir aydınlatma sistemiyle ışıklandırıldı.

Gece müzeciliği uygulamasıyla özellikle Roma dönemi anıtsal hamamı ve gimnazyum ile çevresindeki dükkanlar, ziyaretçilerin güvenli şekilde gezebileceği biçimde düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini yılın her dönemine yaymayı hedefliyor.

"Bu müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz"

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Müzesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sardes Antik Kenti'nde yıllardır süren kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından modern bir adım olarak gece müzeciliği uygulamasını hayata geçirileceğini belirtti.

Antik şehirdeki ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığını aktaran Arınç, "Söz verdiğimiz gibi milletvekili olduğum dönemden beri derdine düştüğüm, dertlendiğim her işi hayata geçirmeye çalıştık. İnşallah en kısa zamanda Sardes Antik Kenti'miz, gece müzeciliği kapsamında ilgilileriyle ve ziyaretçileriyle buluşacak." dedi.

Sardes'in medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Arınç, Sardes'in Efes gibi gece de gezilebilen, konaklamalı etkinliklerin yapılacağı, etrafıyla birlikte bir değer üreten alan haline geleceğini bildirdi.

Gece müzeciliği uygulamasının gelecek yıl nisan ayı itibarıyla ziyaretçileri ağırlamaya başlayacağını vurgulayan Arınç, şunları kaydetti:

"Genelde Türkiye'de gece müzeciliği sezonu nisan ayında başlar. Biz de bu müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz. Nisan ayından itibaren Sardes, gece gezilebilen, ışıklandırmasıyla büyüleyen bir antik şehir olacak. Ayrıca çok keyifli etkinliklere de ev sahipliği yapacak."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Kültür Sanat
