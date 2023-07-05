Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde Osmanlı döneminden kalma mezar taşları sergisi açıldı

Bosna Hersek'in başkentinde, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarının bulunduğu fotoğrafların yer aldığı serginin açıldı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, Prof. Dr. Haris Dervisevic, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra çok sayıda misafir katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin de desteğiyle araştırmacı-yazar Nihad Klincevic'in hazırladığı "Bosna Hersek'te Mezar Taşları" isimli kitaptan seçilen fotoğraflar katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Nihad Klincevic, mezar taşlarının, geçmiş ile geleceği buluşturduğunu ve bu yüzden önemli olduğunu söyledi.

Mezar taşlarının aynı zamanda Boşnakların da bulundukları topraklardaki varlıklarını güçlendirdiğini ifade eden Klincevic, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Saraybosna Büyükelçisi Girgin de mezar taşlarının, medeniyetin bir unsuru olduğunu ve fotoğraflardaki mezarların da bunun en güzel örneklerini yansıttığını aktardı.

Saraybosna YEE Müdürü Yaman da yaşam kadar ölümün de kültürleri için önemli olduğunu ve bu yüzden mezar taşlarına ayrı bir önem verildiğini aktardı.

Sergide 46 fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflar arasında Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarının yanı sıra Boşnakların "nişan" adını verdikleri taşların fotoğrafları da bulunuyor.