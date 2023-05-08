Saraybosna'da Türk Filmleri Haftası'nda 'Buğday Tanesi' gösterildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası'nda engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi gösterildi.

??????? Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesinin sinema salonunda gerçekleşen gösterime AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Novi Grad Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen film gösterimine ilgi yoğun oldu.

Boşnakça altyazıyla gösterilen film, izleyenlerden alkış aldı.

Milletvekili Bayram, AA muhabirine, çok güzel bir katılımla film gösterimini yaptıklarını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Filmin, kendisinin yaşamının çok küçük bir kısmını ve yaşadığı zorlukları anlattığını belirten Bayram, "Aileleriyle beraber 10 milyon engellimiz var Türkiye'de. Onlar için de bir empati oldu, engelliler için bir umut." dedi.

Serkan Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok güzel noktalara geldik, sessiz devrimler gerçekleşti. Engelliler hakim olamıyordu, ben olamadım. İlgili yasal düzenleme değişti. Bunlar Türkiye açısından, dünya açısından güzel işler, demokrasi ve insan hakları açısından önemli şeyler."

Bayram, filmin YEE aracılığıyla 25 ülkede gösterileceğini ve yakında dijital platformlarda yerini alacağını, gelirinin de engelliler için kullanılacağını aktardı.