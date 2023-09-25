Saray Belediyesi 3. Ekinoks Festivali'ni düzenledi

Saray Belediyesi, 24 Eylül Pazar günü Ayvacık'ta 3. Ekinoks Festivali'ni gerçekleştirdi. Doğanın ve temiz havanın keyfini çıkaran Saraylılar, Gökhan Meneşe ve Sevtuğ'un birbirinden güzel şarkıları ile doyasıya eğlendi. Festivalde vatandaşlara yöresel lezzetler ikram edildi.

Ekinoks Festivali'ne Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, CHP Saray İlçe Başkanı Erol Gürler ve Yönetimi, Saadet Partisi Saray İlçe Başkanı Şaban Mısırlı, CHP Saray Belediye Meclis Üyeleri Murat Dinç, Sait Nayir, Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, şunları kaydetti:

"Yerel dinamikleri harekete geçirmek üzere çıktığım yolda 60 aylık sürenin tamamlanmasına nerdeyse 6 ay kalmışken adım adım amacıma ulaşmış olmanın büyük memnuniyeti içinde sesleniyorum sizlere. Ekinoks Festivali, Türkiye'de sadece bizdedir. Sadece bizdedir yerel sanatçılarla yola çıkarak meydan okuyabilmek.

Ekinoks, gecenin gündüzle eşitlendiği dönemdir. Siyasal mücadelesini eşitlikle yoğurmuş vasatın, basitin, sıradanın ve halktan olanın aşığı birisi olarak bugün burada bu toprağın kendi evlatlarıyla sizlere sesleniyor olmak benim hem ruhumu estetize ediyor hem ruhumu kurtarıyor hem de siyasal mücadelemde varmak istediğim yere ne kadar yakın olduğumu müjdeliyor. Bu toprağın evlatlarıyla yapılabilecek her ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Çünkü, yerindenlik ve yerellik modern dünyanın en fazla gereksinim duyduğu şeydir. Biz bize benzeriz ve bize ihtiyacımız vardır. İhtişamın ve şaşaanın dönemi değildir. Bu güzelim topraklara, bu güzelim tabiata sahip çıkabilmek için biz normalleşmeye, daha sıradan olmaya dürüst, basit gerekçelerle hayatımızı çerçevelemeye mecburuz. Çocuklarımıza bunu borçluyuz.

"ÇEVREMİZİ, TABİATIMIZI VE RUHUMUZU KORUYABİLMEK İÇİN BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Bugün Ekinoks 'ta birazdan yakacağımız ateş bunun esin kaynağı olsun, buna ilham versin istiyorum. Bugün burada birlikteliğimizi 50 bin nüfuslu kasabada hayatın çarkının daha rahat dönmesi için el ele, gönül gönüle ilerlemenin bir vesilesi olarak görmek istiyorum. Şu güzün artık yavaş yavaş daha iddialı hale gelmeye başladığını akşam vakitlerinde hissediyoruz. Daha insani gerekçelerle çevremizi, tabiatımızı ve ruhumuzu koruyabilmek için birbirimize daha fazla ihtiyacımız var. Hal böyle olduğunda bu evlatların bugün burada bizi soluksuz ve umutsuz bırakan gelişen ve değişen dünya koşullarında sanatla eşitlenmeye, müzikle eşitlenmeye enstrümanla bir kemanın adeta çıldırmış bir isyan bayrağı gibi solosuyla, bir kardeşimin bir Cem Karaca şarkısında dokuz oktavı andıran sesiyle eşitlenmeye bizleri sevk ettiği bir anda hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu bir daha anlıyoruz. Sanat, müzik hemen şimdi ve Saray'ın her köşesinde her yere nüfuz etmiş olarak bizlerle diyorsak çok şeyi geride bırakmışız demektir. Ben bu soylu mücadelemizde buralara kadar gelerek bunun sıradan bir konser olmadığını kanıtlarcasına, bu akşamın asil güz soğuğunu iliklerinde hisseden bütün hemşehrilerime saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum."

FESTİVAL ATEŞİ YAKILDI

Başkan Erkiş'in konuşmasının ardından festivalin simgesi ateş, kadın katılımcılar tarafından yakıldı. Festivale katılanlara kırmızı orman meyveli hoşaf ve yöresel lezzetler ikram edildi. Konukları ile yakından ilgilenen Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, günün anısına vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖKHAN MENEŞE VE SEVTUĞ KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Ekinoks Festivali, Gökhan Meneşe ve Sevtuğ konseri ile devam etti. 3. Ekinoks Festivali'nde vatandaşlarla birlikte birbirinden güzel şarkılar seslendiren Gökhan Meneşe ve Sevtuğ kulakların pasını sildi. Dinleyenlere müzik ziyafeti sunan Gökhan Meneşe ve Sevtuğ büyük alkış aldı. Konser sonunda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Gökhan Meneşe ve Sevtuğ'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.