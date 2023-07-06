Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda Yeni Eserler Bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras ekibi tarafından yapılan kazı çalışmalarında Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda 3 adet mezar steli parçası bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kazıların önemine değinerek İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne özel bir seri kazandırmanın mutluluğunu paylaştı.

SARAÇHANE Arkeoloji Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibinin yürüttüğü kazılarda 3 adet mezar steli parçası bulundu. Çalışmalarla ilgili detayları paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Biz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne çok özel bir seri kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.