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Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda Yeni Eserler Bulundu

Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda Yeni Eserler Bulundu

Kültür Sanat Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras ekibi tarafından yapılan kazı çalışmalarında Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda 3 adet mezar steli parçası bulundu.

SARAÇHANE Arkeoloji Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibinin yürüttüğü kazılarda 3 adet mezar steli parçası bulundu. Çalışmalarla ilgili detayları paylaşan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, "Biz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne çok özel bir seri kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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