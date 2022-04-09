SAPANCA, SAKARYA (AA) - İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve benzersiz doğasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesi, ara tatilde sakin zaman geçirmek isteyenleri bekliyor.

Mavisi ve yeşili, gölü, mesire alanları, tesisleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Sapanca, tatil zamanlarında iç turizmin tercih edilen gözde bölgeleri arasında yer alıyor.

Tatilciler, göl kenarındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirme imkanı bulurken, zipline, ATV turları, sandal keyfi ile restoran ve kafelerde tatilin tadını çıkarıyor.

Otel, villa, bungalov, tiny house, balon ev gibi birçok konaklama seçeneğine sahip Sapanca, ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor.

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine, ilçenin İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi metropol kentlere yakınlığı dolayısıyla tatilciler tarafından yoğun olarak tercih edildiğini söyledi.

Yürüyüş ve bisiklet yolları, göle nazır dinlenme tesisleri gibi sosyal faaliyet alanlarının yanı sıra doğayla iç içe otel, pansiyon, villa ve bungalovda konaklama imkanlarıyla ilçenin ziyaretçiler için adeta cazibe merkezi olduğunu dile getiren Yılmazer, ormanlık alanda ATV, gölde tekne ve dereler üzerinde oluşturulan yapay göletlerde kayık turu gibi birçok etkinliğin düzenlendiğini anlattı.

Yılmazer, yeşilin ve mavinin kesiştiği doğal güzellikler içerisinde vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri ara tatilde ilçeye beklediklerini ifade ederek, "Sapanca, ramazan ayı iklimiyle uyumlu olarak insanlarımızın huzur içerisinde vakit geçirebileceği çok güzel bir tatil kenti. Büyükşehirlerin kalabalığı ve hızlı yaşamına ara vermek isteyen misafirlerimize, doğanın sakinliği, derelerin dinlendirici gürültüsü ve mavi gölün dinginliği, manevi atmosferin yaşandığı bu ayda huzuru yaşatıyor." şeklinde konuştu.

"Sapanca'yı Marmara Bölgesi'nin gözbebeği olarak görüyoruz"

Turizm işletmecisi Burak Koç da Sapanca'nın salgından sonra daha fazla rağbet görmeye başladığını kaydetti.

Salgının ardından otel tatilinden ziyade bireysel tatillere önem verilmeye başlandığını belirten Koç, "Kendi bahçesi, kendi havuzu, kendi evi gibi... Sapanca'da da bu turizm gelişmeye başladı bu dönemde. Geçmişte sadece yazın popülerken bu dönemde kışın da çok popüler geçti. Sapanca, tatil seçenekleri bakımından kendini geliştirdi. Sıcak havuz, jakuzi, doğa manzarası, göl ve dağ manzarası olsun konaklama tarzında her türlü girişim yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor, Sapanca'ya rağbet var bu konuda." dedi.

Koç, Sapanca'nın güzel bir yer olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Bölgesi'nin gözbebeği olarak görüyoruz. Toplam yatak kapasitesi günlük 10 bin kişi. Buna eklenmeye devam ediliyor. Bildiğim 50 yeni konaklama tesisi Sapanca'da yapılıyor. Kış çok güzel geçti, çok yoğundu Sapanca'da. Bu ara tatilin de yoğun geçeceğini düşünüyorum. Rezervasyonlara bakıldığında bir yoğunluk var. Bu ara tatilin ramazana denk gelmesi çok fazla etkilemedi, hafta içi boşluklar var. Mayıstan sonra yüzde 100 dolu olacağını düşünüyorum."

Bungalov işletmecisi Murat Alagöz ise doğası, mavisi, yeşili ve temiz havasından dolayı tercih edilen Sapanca'da birçok aktivite yapılabildiğini söyledi.