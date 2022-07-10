Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan bayram ziyaretleri

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kurban Bayramı dolayısıyla Siverek ve Hilvan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Ayhan, Hilvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki güvenlik personeliyle bayramlaştı.

Temasları kapsamında şehit Halil Şiltak'ın baba evini ziyaret eden Vali Ayhan, burada şehit ailesiyle bir süre görüştü.

Vali Ayhan daha sonra Siverek ilçesine geçerek, tarihi Cudi Paşa Konağı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılıp, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Program kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personellerle bayramlaşan Ayhan, Şehit Piyade Er Yusuf Gürler'in baba evini ziyaret etti.

Şehit Piyade Er Yusuf Gürler'in babası Mehmet Ali, annesi Fatma ve kardeşiyle bayramlaşan Vali Salih Ayhan, aileye sabırlar diledi.

Şehit Gürler'in babası Mehmet Ali Gürler, Ayhan'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i öperek, "Bir oğlum daha var, ben ve oğlum da Yusuf gibi vatanımız ve bayrağımız için şehit olmaya hazırız." dedi.

Baba Mehmet Ali Gürler'in sözleriyle duygulandığını belirten Ayhan, "Rabbim herkese nasip etmez. Rabbimden duam ezan, bayrak ve vatan için canımız feda olsun." diye konuştu.

Ziyarette, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da hazır bulundu.