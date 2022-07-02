Şanlıurfa Sanayi Sitesi'nin KOSGEB destekli kadın patronu

Üniversite eğitiminin ardından KOSGEB desteğiyle sanayi sitesinin kadın girişimcisi olan Şanlıurfalı Rojda Günbegi, güneş enerjisi paneli üreterek 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Çiftçi bir babanın kızı olan 26 yaşındaki Rojda Günbegi, Harran Üniversitesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra kendi işini kurmak için araştırmaya yapmaya başladı.

Günbegi, hem üretim yapmak hem de çevresinde çiftçilerin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi sistemleri kurmaya karar verdi.

KOSGEB'in 3 yıl önce kadın girişimcilere sunduğu 100 bin liralık destek ve faizsiz kredi imkanından faydalanan Günbegi, kentte büyük çoğunluğu erkeklerin faaliyet gösterdiği sanayi sitesinde iş yerini açtı.

Aralarında hemcinslerinin de olduğu 15 kişiyi istihdam eden Günbegi, sadece güneş paneli üretimiyle başladığı işini kısa sürede büyüterek sistemin arazilere kurulum ve montajına da başladı.

Günbegi ekibiyle beraber kentin farklı bölgelerinde ev ve tarlaların enerji ihtiyacını karşılayan güneş enerjisi sistemleri kuruyor.

"Çiftçilere fayda sağlamak için"

Rojda Günbegi, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın güneşli gün sayısı fazla kentlerin başında geldiğini ve bunu fırsata dönüştürmek için harekete geçtiğini söyledi.

Özellikle bölgede tarımsal sulamada çiftçilerin maliyetler nedeniyle zorlandığını belirten Günbegi. "Şanlıurfa güneşin çok etkili olduğu illerden birisi aynı zamanda da tarımın yoğun olduğu bir bölgedir. Burada tarımsal sulamada bir çok çiftçimiz gerek mazot gerek gübre gerekse de enerji konusunda zorluk yaşıyor. Özellikle elektrik konusunda çiftçilerimize daha çok fayda sağlamak adına böyle bir sektöre girmeye karar verdim. Küçüklükten beri sürekli enerjiye karşı merakım vardı, zaten çiftçi kızıyım köyde büyüdüm." diye konuştu.

"1-2 yılda masrafını çıkarıyor"

Devlet desteğiyle iş hayatına girdiğini vurgulayan Günbegi, şöyle devam etti:

"Güneş panelleri imalatı yapan bir tesis açmak istedim. KOSGEB'in kadın girişimcilere destek verdiğini duydum hemen mülakata girerek onay aldım. Yaklaşık 65 bin lira destek, 30 bin lira da faizsiz kredi aldım. KOSGEB'in desteğiyle üretime başladım. Daha sonra kurulum ve montaj işlerine de yönelerek işimi büyüttüm. Tarımsal sulamada özellikle bu sistem çok iyi oluyor. Kurduğumuz sistemle çiftçilerimiz sulamasını rahatlıkla yapıyor. Elektrik faturası ödemiyor, ya da elektrik arıza ve kesinti derdi olmuyor. Kar oranı tarımsal sulamada, GES ve ev sistemlerinde güneş panelleri kurulunca yaklaşık 1-2 yıl içerisinde en geç masrafını çıkarıyor. Masraf çıktıktan sonra elektrik bedava kullanmış gibi oluyor, fatura, elektrik kesintisi ve arızası derdi olmuyor. Bu şekilde çiftçi sulama yaparken trafo bozulduğunda veya patladığında çiftçinin ektiği ürün de boşa gidiyordu. Günümüzde özellikle bu bölgelerde çok sık elektrik arızaları oluyor, trafolar patlıyor."

"Kadının elinden her iş gelir"

Rojda Günbegi'nin yardımcısı olarak çalışan Yıldız Yüksel de hem arkadaşı hem patronun çalışma hevesini görünce iş hayatına atıldığını dile getirdi.

Kısa sürede güzel işler başardıklarına inandığını aktaran Yüksel, "Eğer bir hedefiniz varsa bunun için her şeyi yapın. Kadının elinden her iş gelir. Biz de Şanlıurfa'dan çıkan kadının gücünü göstermek adına bütün Türkiye'deki kadınlara örnek olmak istiyoruz. Eğer bir işe inancınız varsa sonuna kadar peşinden gitmenizi tavsiye ediyoruz." dedi.

Arazisine sistem kurulan çiftçi Mevlüt Demir ise daha önce elektrik arıza ve faturalarıyla ilgili çok sıkıntı yaşadığını anlattı.

Kurdurduğu sistem sayesinde artık sıkıntı yaşamadığını belirten Demir, "Bu sistem yokken 15 gün içerisinde 35 milyar lira elektrik parası geldi. Sonra güneş paneli kurmayı düşündük. Kurulduğundan bu yana çok memnunum, daha bir gün arıza falan görmedim. Gayet memnunum, kurmayanların da kurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü elektrik paraları gerçekten milleti zorluyor. Herkesin kurmasını öneriyorum, zaten 1 yılda kendini amorti ediyor." diye konuştu.