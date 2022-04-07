ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri, kapsamında Urfa Ahengi Müzik grubun tarafından "kurtuluş" temalı konsere düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor.

Etkinlikler kapsamından Ramazan Sokağı'nda gerçekleşen programda Urfa Ahengi Müzik Grubu sahne aldı. Urfa Ahengi müzik grubu sahne aldığı konserde grup üyeleri "kurtuluş" temalı türküler seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserin ardından kum sanatı gösterisi düzenlendi.

Etkinlikler animasyon gösterisi ile son buldu.