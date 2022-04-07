Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

AA - Yasin Dikme - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri, kapsamında Urfa Ahengi Müzik grubun tarafından "kurtuluş" temalı konsere düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri, kapsamında Urfa Ahengi Müzik grubun tarafından "kurtuluş" temalı konsere düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor.

Etkinlikler kapsamından Ramazan Sokağı'nda gerçekleşen programda Urfa Ahengi Müzik Grubu sahne aldı. Urfa Ahengi müzik grubu sahne aldığı konserde grup üyeleri "kurtuluş" temalı türküler seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserin ardından kum sanatı gösterisi düzenlendi.

Etkinlikler animasyon gösterisi ile son buldu.

AA / Yasin Dikme - Kültür Sanat

Şanlıurfa, Müzik, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title