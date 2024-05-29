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Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor. Festival kapsamında yapılan söyleşiler, gösteriler ve konserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşatılıyor. Festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde, oyuncu ve sunucu Şoray Uzun ile akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli, "İbrahim Tatlıses Filmleri" söyleşisine katıldı.

Festival kapsamında ayrıca Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda yapılan Kavuklu ve Pişekar gösterisi Şanlıurfalı miniklere keyif dolu anlar yaşattı.

Yazar Tülin Kozikoğlu, Köprü Kütüphanesi'nde gerçekleşen Yaratıcı Yazı Atölyesi'nde bilgilerini minik katılımcılarla paylaştı.

Topçu Meydanı'nda ise "Eşref Ziya'dan Unutulmayan Ezgiler" konseri düzenlendi.

Harran Üniversitesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte ise Kendimden Hallice Grubu dinleyicilerini müzikal yolculuğa çıkarttı.

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu da Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda müzikseverleri geleneksel ezgiler ile buluşturdu.

Festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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